Covid: per molti Natale senza cari tra quarantene e malattia, i consigli per sentirsi meno soli

E' un altro Natale segnato dalla pandemia quello che stiamo celebrando, con numeri del contagio in aumento e famiglie, in molti casi, separate a causa delle quarantene o, peggio ancora, per la malattia di un proprio caro. I magici momenti delle festività si possono trasformare, allora, in un periodo ancora più duro da affrontare. Ma ci sono delle soluzioni, offerte dalla tecnologia, con le ormai essenziali videochiamate e i social, fino alla cura di noi stessi a livello interiore. Abbiamo chiesto consigli utili su come affrontare questo periodo in solitudine alla psicoterapeuta Federica Ugolini.

Nel servizio, l'intervista a Federica Ugolini (psicoterapeuta)