Covid: per molti Natale senza cari tra quarantene e malattia, i consigli per sentirsi meno soli Alla solitudine di molti, già presente prima della pandemia, si aggiungono gli isolamenti legati al Covid

E' un altro Natale segnato dalla pandemia quello che stiamo celebrando, con numeri del contagio in aumento e famiglie, in molti casi, separate a causa delle quarantene o, peggio ancora, per la malattia di un proprio caro. I magici momenti delle festività si possono trasformare, allora, in un periodo ancora più duro da affrontare. Ma ci sono delle soluzioni, offerte dalla tecnologia, con le ormai essenziali videochiamate e i social, fino alla cura di noi stessi a livello interiore. Abbiamo chiesto consigli utili su come affrontare questo periodo in solitudine alla psicoterapeuta Federica Ugolini.

Nel servizio, l'intervista a Federica Ugolini (psicoterapeuta)

