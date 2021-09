CORONAVIRUS Covid, più di 20 guariti a San Marino: in calo i positivi attivi In Italia il presidente Mattarella duro contro i no vax: "Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione: non vaccinarsi mette a rischio la vita altrui"

Calano i positivi attivi a San Marino, crescono i guariti. Con 24 guarigioni il numero dei positivi attivi a San Marino scende a 66: 65 a domicilio, un solo ricoverato, nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore.

Non vaccinarsi contro il Covid mette a rischio anche la vita altrui. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell’Università di Pavia. Mattarella Intanto prosegue il G20 sulla Salute, il ministro Speranza vede “le condizioni per costruire il Patto di Roma, che garantirà – ha detto – vaccini anche ai Paesi più fragili”.

La prima campanella in Italia è suonata alla scuola di Bolzano, 90mila bambini hanno iniziato l'anno scolastico, all'insegna delle mascherine per tutti e del Green Pass per i docenti. Il ministro della Scuola Bianchi assicura che “le classi pollaio”, quelle più numerose e dunque più a rischio, sono solo il 2,9% e che “sono state investite risorse per superare il problema”. Anche l'Inghilterra riapre le scuole, in un'atmosfera di entusiasmo, nel Paese in cui il tasso di vaccinati con due dosi ha raggiunto l'80% dai 16 anni in su, e quasi il 90% con una.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

