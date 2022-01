Covid: più di cento sammarinesi contagiati una seconda volta

È un sammarinese di 74 anni la 103esima vittima positiva al Covid in territorio. I casi attivi salgono a 1.318, 165 i nuovi positivi, mentre i ricoverati scendono a 21, stabili invece le terapie intensive a 5. 26 infine, da ieri, le guarigioni. Da oggi intanto, in tutte le farmacie dell'Istituto per la sicurezza sociale, il prezzo delle mascherine Ffp2 è stato abbassato a 80 centesimi: 5 il numero massimo acquistabile ogni volta da ciascun cliente.

Di fronte all'alto numero dei contagi – fra il 300 e il 400% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - il direttore Generale Iss Sergio Rabini sottolinea che la situazione "sta mettendo a dura prova" l'attività dei servizi dell'istituto, specie quelli per contrastare la pandemia, dall'assistenza ai pazienti fino ai tracciamenti e alla sorveglianza delle quarantene ma grazie ai vaccini "la pressione dei ricoveri è leggermente inferiore". Oltre 100 – riferisce - i sammarinesi che hanno contratto il Covid una seconda volta e 70 sono tuttora positivi. Di qui l'invito a prestare massima attenzione alle regole anti-contagio.

Nel pomeriggio intanto si è riunito il Gruppo per le emergenze sanitarie. In arrivo novità sulla quarantena, per la scuola. “Anche nelle scuole – dichiara il Direttore dell'Authority Sanitaria Claudio Muccioli – verrà applicata la nuova formula Iss, adottata in tutti gli altri luoghi: per i vaccinati o guariti entro 120 giorni, solo auto osservazione e niente quarantena. Per i non vaccinati restano le regole di prima”. Nessun cambiamento sul rientro dopo le festività: venerdì 7 gennaio, a San Marino, tutti a scuola.

Nel video l'intervista Claudio Muccioli, Direttore dell'Authority Sanitaria