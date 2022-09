Covid: procedura elettronica e più semplice per chi è positivo, attesi i nuovi vaccini Dai sanitari i consigli per sottoporsi alle somministrazioni dei vaccini anti-Covid efficaci contro le varianti

L'autunno si avvicina e sul fronte Covid è ancora presto per fare previsioni. Grazie ai vaccini, ribadiscono i medici, la situazione è migliorata soprattutto sul fronte delle ospedalizzazioni con un minore sviluppo di sintomi gravi. 83 i positivi attivi a San Marino e 2 i ricoveri. Nessuno è in terapia intensiva. Ci si organizza per i prossimi mesi, con un sistema più semplice per gestire gli isolamenti e una campagna vaccinale in arrivo contro influenza e Coronavirus.

Presentato dall'Iss un nuovo meccanismo – attivo da lunedì 19 settembre – basato su indicazioni chiare per chi risulta positivo inviate in modo automatico nel fascicolo sanitario elettronico. La prima cosa da fare, in caso di sospetta positività, è chiamare i contatti preposti: Centrale operativa territoriale, Covid Team o Pediatria. Se il tampone risulterà positivo, il paziente riceverà nel fascicolo il certificato di isolamento, informativa, documenti per il lavoro e indicazioni sui numeri da contattare e altro. In orari particolari si potrà contattare anche la guardia medica. Il periodo minimo di isolamento è stato ridotto da 7 a 5 giorni. Se dopo 5 giorni il soggetto si negativizza, sarà libero di uscire. Altrimenti si dovranno aspettare massimo 14 giorni.

Prossimo step: la campagna vaccinale. Basse, spiega l'Iss, le richieste di quarta dose finora. Il consiglio dei sanitari è di vaccinarsi contro l'influenza – che probabilmente quest'anno sarà più severa – e contro il Covid. Dopo i contatti istituzionali con Roma, si è in attesa dell'arrivo dei vaccini efficaci contro le varianti, con somministrazioni consigliate, nelle prime fasi, ai soggetti fragili: over 60, donne in gravidanza, ospiti e operatori delle strutture per anziani. Questi vaccini sono validi solo come "booster". Quindi, chi ha completato la vaccinazione primaria potrà ricevere i nuovi vaccini come terza dose o come quarta dose. Non servono dosi aggiuntive, invece, per chi ha già ricevuto la quarta dose con i vaccini precedenti.

Nel servizio, le interviste a Pierluigi Arcangeli (responsabile Covid Team) e Massimo Arlotti (infettivologo)

