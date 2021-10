Covid, pronte per il ritiro oltre 500 nuove tessere vaccinali

L'Istituto per la Sicurezza Sociale comunica che a partire da martedì 12 ottobre sarà possibile ritirare la tessera vaccinale per coloro che hanno ricevuto la seconda dose, oppure la dose unica, entro il 3 ottobre scorso. Si tratta di circa 500 tessere. L'ISS ricorda che il servizio per il ritiro è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, nell’atrio dell’Ospedale di Stato. In caso di ritiro della tessera per minori di anni 18, oppure per un proprio familiare, parente o una persona di fiducia, occorre compilare i moduli di delega presenti sul sito ISS. Al momento della consegna della tessera vaccinale potrà essere effettuata anche la richiesta di attivazione del fascicolo sanitario elettronico.