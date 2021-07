Covid: quattro studenti sammarinesi bloccati a Malta. Contatto con le autorità locali

A Malta 4 ragazzi sammarinesi sono al momento sotto osservazione per il contagio da Covid-19. Negli ultimi giorni si è registrato un aumento dei casi che ha coinvolto anche studenti italiani. I sammarinesi sono tutti minori e si trovano sull'isola per motivi di studio in un college. Due di loro sono positivi al Coronavirus e per gli altri 2 si attende il risultato dei test. L'ambasciatore di San Marino presso Malta, Maria Alessandra Albertini, fa sapere che sono stati attivati i canali di comunicazione con le autorità maltesi, anche attraverso il Console presente sul posto. Sono poi stati presi contatti con la scuola, spiega, per "seguire attentamente la situazione dei ragazzi" e garantire il loro benessere. Si mantiene anche un collegamento con le famiglie dei giovani studenti.