AGGIORNAMENTO Covid, Rabini: "L'età media dei contagiati si sta abbassando con la variante Omicron"

In Repubblica tornano a salire i positivi e i ricoveri. Torna a salire la curva dei contagi a San Marino. Sono 234 i nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 130 guarigioni. Il bilancio dei positivi si attesta così, in crescita, a 1.662, 104 in più di ieri. Aumentano nuovamente i ricoveri, dopo il trend in discesa dell'ultima settimana: ora sono sette i pazienti che necessitano di cure in ospedale. Di questi, due si trovano in terapia intensiva come ieri. Il tasso di occupazione dei posti letto nel reparto rimane dunque fermo al 17%. Le persone assistite presso il loro domicilio sono 1.655.

Come anticipato nei giorni scorsi, secondo il direttore generale dell'Iss Rabini, è stato raggiunto il plateau: nonostante il balzo in avanti dei contagi registrato oggi, ci troviamo in una fase di assestamento: "Come tendenza - conferma Rabini - siamo in linea con i dati dei giorni scorsi, c'è una stabilità dei numeri. Ciò che registriamo di positivo è che tendenzialmente sono scesi i ricoveri e questo grazie ai vaccini". E mentre la campagna di immunizzazione con la dose booster del vaccino anti Covid ha ormai raggiunto la sua fase conclusiva - oggi sono infatti finite tutte le dosi prenotate – continua ad abbassarsi l'età media dei contagiati: "E' sotto gli occhi di tutti - conclude il direttore - che i contagi colpiscono molto le fasce più giovani, ma questo dipende dalla variante Omicron. Abbiamo visto che è così dappertutto a livello internazionale".

Nel video l'intervista al direttore generale dell'Iss, Sergio Rabini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: