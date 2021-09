AGGIORNAMENTO Covid: resta stabile la situazione a San Marino

Covid: resta stabile la situazione a San Marino.

Rimane invariata la situazione in territorio sammarinese, con 24 positivi attivi. Stabili anche i ricoveri, con tre pazienti in ospedale, di cui due in terapia intensiva. 47.100 le somministrazioni effettuate, di cui 22.663 persone con prima dose e 24.437 con seconda dose o dose unica. Da inizio pandemia sono stati rilevati 5438 casi totali e 5322 guarigioni.

In Italia, in attesa dei dati complessivi odierni dell'andamento dei contagi, si guarda alla decisione sull'aumento della capienza massima di teatri, cinema e stadi: se in un primo momento sembrava che l'esito sarebbe stato positivo, ora la situazione è più incerta, con politica e addetti ai lavori che si dividono.

Intanto l'Oms comunica che nell'ultima settimana è calato del 10% il numero di morti causate dal Covid, così come le nuove positività. Tra il 20 e il 26 settembre sono stati infatti oltre 3,3 milioni i contagi e oltre 55mila i decessi segnalati nel mondo. Il virus resta però una delle principali cause di morte al mondo: il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Franco Locatelli ha detto infatti che in Italia il Covid è la quarta causa di decessi, mentre negli Stati Uniti è al terzo posto.

