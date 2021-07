Covid: rientra da Malta l'ultima studentessa, numeri stabili a San Marino

E' rientrata sul Titano nelle scorse ore, dopo esserci negativizzata, l'ultima ragazza bloccata a Malta insieme ad altri tre giovani concittadini per motivi legati al Coronavirus. “Una soddisfazione in primis per le ragazze e le famiglie – commenta l'ambasciatore di San Marino presso Malta, Alessandra Albertini – e per le istituzioni che hanno cercato di assisterle sul posto”. Le ragazze hanno ricevuto un supporto sanitario durante la permanenza, nel college in cui alloggiavano, come richiesto dalle istituzioni sammarinesi.









Nel frattempo, a livello di contagi, la situazione è stabile in Repubblica. Dopo l'aumento dei casi degli ultimi giorni, è fermo a 10 il totale dei positivi. Sono tutti seguiti a casa. Sei di loro erano già vaccinati e quattro no. In Europa la Francia fa i conti con un'impennata dei contagi: 21mila i nuovi casi in una giornata. Anche in Italia numeri in aumento, ma in modo più contenuto: 4.259 i positivi ai test (ieri erano 3.558) e 21 le vittime. Scende di poco il saldo delle terapie intensive e aumenta lievemente quello nei reparti. In aumento il tasso di positività. In Emilia-Romagna 324 i nuovi positivi, con Rimini al secondo posto per contagi (63 i casi in Provincia).

E una persona è deceduta, a Reggio Emilia. Al centro dell'attenzione, a livello politico, il futuro decreto con i parametri di rischio per le Regioni e le disposizioni sul green pass. A questo sta lavorando il Governo. In Consiglio dei Ministri non dovrebbero essere affrontate questioni come l'obbligo vaccinale ai docenti, anche se, per il presidente dell'Associazione nazionale Presidi, Antonello Giannelli, la cosa si potrebbe valutare e, nel caso, anche negare l'insegnamento in presenza. Intanto, 38 milioni di italiani hanno il green pass, ha fatto sapere il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il commissario Figliuolo torna ad invitare la popolazione a vaccinarsi con entrambe le dosi. E si andrebbe verso l'estensione dello stato di emergenza fino a fine anno.