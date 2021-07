Covid: rientrata da Malta anche l'ultima sammarinese bloccata sull'isola

Ritorno a casa anche per l'ultima studentessa sammarinese bloccata a Malta per motivi legati al Coronavirus. Nelle scorse ore il rientro sul Titano, dopo essersi negativizzata. La ragazza era sull'isola per motivi di studio. Quattro erano i giovani concittadini interessati dalla questione. "E' una soddisfazione in primis per le ragazze e le famiglie - commenta l'ambasciatore di San Marino presso Malta, Alessandra Albertini - e per le istituzioni che hanno cercato di assisterle sul posto". Le ragazze hanno ricevuto assistenza sanitaria durante la permanenza e nel college in cui alloggiavano, come richiesto dalle istituzioni sammarinesi.

