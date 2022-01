COVID-19 Covid, riunione del Gruppo per le emergenze: focus su scuola e andamento contagi In Italia incertezze sull'esito del super green pass per i lavoratori

Covid, riunione del Gruppo per le emergenze: focus su scuola e andamento contagi.

Si riunirà in mattinata il Gruppo di coordinamento per le emergenze. Il focus sarà sulla scuola, visto l'imminente ritorno tra i banchi, con un'analisi della situazione sul fronte Covid. Il Gruppo si concentrerà anche sui dati epidemiologici generali e offrirà una valutazione su eventuali nuove misure di contenimento da proporre alle istituzioni.



In Italia si terrà invece l'atteso Consiglio dei Ministri: sulla nuova stretta anti-Covid. Resta ancora in piedi la possibilità di un’estensione del Super Green pass per i lavoratori, con Lega e M5s che minacciano diserzioni e veti nel caso venisse imposto a chi lavora nel pubblico e nel privato il certificato ottenuto solo con vaccinazione o guarigione. Alle tensioni nella maggioranza, Mario Draghi potrebbe rispondere con la mediazione di un obbligo di Super Green pass almeno per quei lavoratori più esposti ai rapporti col pubblico e nei settori considerati indispensabili. Potrebbe arrivare invece la vaccinazione obbligatoria per i soggetti fragili, come gli over 60.

