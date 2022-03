Covid: sale in Italia l'incidenza dei contagi. Registrati in Cina i primi due decessi da oltre un anno Di recente un deciso allentamento delle restrizioni, sul Titano; dove al momento non desta allarmi l'evoluzione pandemica

Al netto delle oscillazioni di questi giorni, riguardanti i casi attivi, sembra non destare troppe preoccupazioni la situazione pandemica a San Marino; anche in ragione del dato riguardante le ospedalizzazioni, stabile e sotto controllo: una sola persona positiva al virus ricoverata nelle camere d'isolamento. Cittadinanza e turisti, nel frattempo, stanno prendendo le misure con il recente allentamento delle restrizioni; riguardante innanzitutto l'utilizzo della mascherina: ora solo raccomandato. Non manca chi preferisce mantenersi cauto.

Anche perché in Italia sale l'incidenza dei contagi: 725 casi su 100mila abitanti; contro i 510 della scorsa settimana. In crescita anche l'indice di trasmissibilità RT; mentre il tasso di positività si attesta al 15,5%. In calo da tre settimane, invece, la percentuale dei casi in età scolare. Allarme intanto in Cina; anche alla luce della rigida strategia “zero Covid” adottata dalle Autorità di Pechino. Registrati i primi due decessi da oltre un anno. Quanto ai contagi numeri sempre estremamente bassi – se paragonati ad altre realtà -; ma si tratta comunque dell'ondata peggiore da inizio pandemia. Registrati oggi poco più di 4.000 nuovi casi.

