Salgono a 10 i positivi attivi sul Titano. 4 quelli rilevati nelle ultime 24 ore. Sono tutti quanti seguiti presso il loro domicilio. Resta covid free l'ospedale di Stato. Ieri intanto ha fatto rientro in Italia la terza studentessa sammarinese che si trovava in vacanza studio a Malta. Resta sull'isola solo la studentessa risultata positiva. Sarà sottoposta a tampone di verifica in questi giorni.