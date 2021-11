COVID-19 Covid, salgono a 178 i casi. Stabile la situazione in ospedale Alle 18 manifestazione sul Pianello

Covid, salgono a 178 i casi. Stabile la situazione in ospedale.

Salgono a 178 i casi di coronavirus a San Marino: erano 158, 20 in meno, nell'ultimo aggiornamento dello scorso venerdì. Resta invariata la situazione in ospedale con due ricoverati in area medica. Nessuno si trova al momento in terapia intensiva. L'età media dei contagiati è 38 anni. 101 le persone in quarantena domiciliare. 1.849 i tamponi eseguiti nell’ultima settimana, che ha portato in totale a 132 nuovi casi e 51 guarigioni, con un tasso di positività su base settimanale pari al 7,14%.

Questa sera dalle 18.00 in Piazza della Libertà si terrà la manifestazione organizzata da Salute Attiva e dal Gruppo Libertà per San Marino contro le misure adottate dal Governo. Non a caso la protesta si terrà in concomitanza con la sessione Consigliare nella quale l'Aula sarà chiamata a ratificare il Decreto con le nuove misure anticovid.

