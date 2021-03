Covid, salgono a 40 le ospedalizzazioni, ma cala la pressione sulla terapia intensiva

Record di pazienti in Ospedale per Covid 19, nella seconda ondata. In 24 ore sono saliti a 40, dai 32 del giorno precedente. Scende tuttavia dall'83 al 67% la pressione in terapia intensiva, con 8 ricoveri. 32 invece i pazienti nel reparto covid. 25 i nuovi casi di contagio su 278 tamponi refertate, mentre le guarigioni sono state 19. Sale dunque il numero dei casi attivi che sono 472. La percentuale di positivi sui tamponi effettuati è dell'8,99%. 45 anni l'età media dei pazienti in territorio.

7923 le persone vaccinate dall’inizio della campagna a ieri, di cui 7.888 prime dosi e 35 seconde dosi. Ieri sono state vaccinate 594 persone.











L'Oms Europa assegna intanto a San Marino il semaforo verde, con una tendenza a scendere del 13%, dei nuovi casi nelle ultime due settimane ma la Repubblica resta tra i primi paesi del vecchio continente, per quel che riguarda la diffusione del virus, dopo Estonia e Repubblica Ceca. Nel week end vaccinazioni sospese a San Marino. Riprenderanno lunedì.