Covid San Marino: 10 nuovi casi e un paziente in più in terapia intensiva, ma 21 guariti

Sono 10 i nuovi casi di Coronavirus rilevati a San Marino, come emerge dall'ultimo aggiornamento Iss. Dato che si riferisce a 90 tamponi effettuati. Sale, rispetto all'ultimo bollettino, la percentuale di nuovi positivi su esami che passa dal 7,17% all'attuale 11,11%. Cresce lievemente anche il numero di persone in ospedale: 12 i ricoverati. In terapia intensiva entra un paziente in più. Nel dettaglio, sei sono le persone in Rianimazione e altre sei in isolamento. 21 invece i nuovi guariti. In territorio, al momento, ci sono 237 persone positive al virus, con un'età media di 44 anni; 225 di loro sono in isolamento a casa.

