Covid San Marino: 105 nuovi casi, mai così tanti in un giorno

Come anticipato ieri dall'Istituto sicurezza sociale, registrato un nuovo record di contagiati nelle ultime ore in territorio, ben 105 i nuovi positivi, su un totale di 478 casi attivi, in virtù anche dei 51 nuovi guariti. In crescita anche i ricoverati, 10 in totale, di cui 2 in terapia intensiva.

In Italia cresce ancora l'incidenza settimanale, 176 per 100mila abitanti, era a 155 una settimana fa. Le terapie intensive sono occupate all'8,5%, in aumento rispetto al 7,3% dell'ultima rilevazione, mentre le aree mediche sono al 10,6% contro il 9,1%. Incidenza massima di casi Covid-19 nella provincia autonoma di Bolzano, 556,1 casi per 100mila abitanti. Seguono, con valori ampiamente oltre la soglia, il Friuli Venezia Giulia con 378 casi per 100mila, il Veneto con 365,5 e la Valle d'Aosta con 266,4. Il presidente del Veneto Zaia però conferma che la sua Regione sarà bianca anche la prossima settimana, poiché non ha raggiunto il limite del 15% di ricoverati Covid in area medica. In forte aumento anche il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione, diminuisce la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi, mentre sale la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening.

Da lunedì 13 dicembre l'Emilia Romagna parte con le prenotazioni per la fascia 5-11 anni, giovedì 16 iniziano le somministrazioni. 240mila i bambini interessati, secondo l'assessore Donini “Un contagio su dieci avviene in quella fascia di età, confido che i nostri concittadini dimostrino anche per i figli la stessa fiducia nella scienza che ci ha portato ad avere più vaccinati della media italiana”.