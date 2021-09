Covid San Marino, 11 nuovi positivi e 15 guarigioni da ieri

Sono 11 i nuovi positivi da ieri, ma per effetto delle numerose guarigioni, 15, si abbassa il numero dei positivi attivi, a 54, 51 persone sono a domicilio e una in Italia. Un ricovero in meno, dimessa una delle persone in isolamento, che sono così rimaste 2, la terza è sempre in intensiva. In Italia la strada verso il Green pass per tutti i lavoratori del settore pubblico, per le partecipate statali, per i tribunali e gli organi costituzionali sembra ormai tracciata, un nuovo decreto potrebbe arrivare già in settimana, gli approfondimenti sono in corso. Intanto la Lombardia è la prima Regione a raggiungere l'obiettivo dell'80% della popolazione over 12 con vaccinazione completa.









Lo annuncia l'assessora al Welfare Letizia Moratti, inoltre il presidente Fontana avverte che dal 20 o 21 settembre inizierà la nuova fase per la somministrazione delle terze dosi. E mentre in Russia il presidente Putin va in quarantena poiché nel suo entourage si sono verificati casi di Covid-19, che ieri nel suo Paese ha causato 781 decessi ed oltre 17mila 800 casi, in Germania c'è la dura presa di posizione del ministro della sanità tedesco Spahn, secondo il quale chi non si vaccina, nonostante la disponibilità gratuita, deve affrontarne le conseguenze economiche. Dunque non solo test anticovid, a pagamento dall'11 ottobre, ma anche il mancato guadagno per chi è costretto alla quarantena in quanto persona a rischio a causa d'altri. “Il 95% dei pazienti in terapia intensiva per coronavirus non è vaccinato”, ha aggiunto il ministro.