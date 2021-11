CORONAVIRUS Covid San Marino, 11 nuovi positivi: salgono a 89 i casi totali Anche in Italia trend in crescita, eppure un anno fa la situazione era molto diversa: 32mila casi ogni giorno, oggi cinquemila

Sono 11 le nuove positività rilevate a San Marino, che portano a 89 i positivi attivi, di cui 85 seguiti a casa e 4 in ospedale, di cui uno in terapia intensiva. 10 i guariti.

In Italia c'è timore per il nord est, dove sono stati registrati dei cluster, dopo le proteste no Green pass, ma anche in Alto Adige. In Veneto tornano i focolai, in particolare nelle zone delle terme Euganee, a una ventina di chilometri da Vo'. Nonostante il rialzo dei contagi, un anno fa la situazione, senza vaccini, era assai diversa: erano oltre 2.800 le terapie intensive in tutta Italia, oggi se ne contano meno di 400, 32mila i nuovi casi ogni giorno, oggi 5.000, e oltre 300 le vittime, oggi 60. Ciò che sta, in pratica, avvenendo in Germania, che anche oggi registra quasi 34mila nuovi casi, record assoluto dall'inizio della pandemia, e 169 decessi.

L'Agenzia italiana del farmaco intanto ha dato il via libera alla nuova dose per tutti coloro che hanno utilizzato Johnson&Johnson. Un milione e mezzo di italiani riceverà un vaccino ulteriore a mRna, Pfizer o Moderna, dopo sei mesi. In arrivo anche novità per i vaccinati con immunizzanti non ancora riconosciuti da Ema, ma molto utilizzati da stranieri in Italia, come Sputnik e Sinovac. Si valuta una dose aggiuntiva, o booster, per chi abbia fatto uno dei due vaccini, per facilitare l'acquisizione del Green pass.

