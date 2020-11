Covid San Marino, 12 nuovi casi ed un guarito

Altri nuovi 12 casi di positività accertati dall'Istituto di Sicurezza Sociale: sale così a 282 il numero complessivo. I dati, fermi alla mezzanotte di ieri, ci parlano di un aumento del contagio ma di una pressione sull' Ospedale di Stato, per fortuna, non ancora preoccupante. Una sola persona in più ha avuto necessità di venire ricoverata, portando il numero a 12. 260 il numero delle persone seguite a domicilio. 788 il numero dei guariti, uno in più rispetto ai ieri. Il numero dei tamponi effettuati alla mezzanotte di ieri è di 11.939.