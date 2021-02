AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 12 nuovi positivi, 21 guariti

Rimane stabile la situazione dei ricoveri per il Covid-19 in territorio sammarinese, con 19 ospedalizzazioni e saturazione della terapia intensiva al 67%. Con 12 nuove positività e 21 guariti i casi in territorio scendono a 262, di cui 243 seguiti al domicilio. Non si registra nessun nuovo decesso.

Nel dashboard aggiornato quotidianamente dall'Oms per la regione europea, che calcola l'andamento casi attivi nelle ultime due settimane, San Marino, avendo registrato un aumento dell'11% è al sesto posto nella lista che vede al primo il Portogallo seguito da Andorra, Montenegro, Repubblica Ceca ed Israele. L'indice Rt che l'Oms calcola su San Marino resta sotto la soglia critica di 1 e si attesta poco sopra lo 0,9%.





(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: