Sono 12 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati a San Marino nelle ultime 24 ore. Due nuovi ricoveri che portano a 6 le degenze totali in ospedale, di cui nessuna in terapia intensiva. Non si rileva nessuna nuova guarigione. In totale sono 81 i positivi attivi in territorio, di cui 75 seguiti a domicilio.

Seguiranno aggiornamenti