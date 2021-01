Covid San Marino: 14 nuovi casi con 7 guariti, calano i ricoveri

Calano ancora i ricoveri a San Marino: sono infatti 20, due in meno rispetto a ieri, i pazienti in ospedale, di cui 10 nel Reparto di Terapia intensiva, che resta all'83% di saturazione. 14 i nuovi positivi rilevati, sette i guariti su 184 tamponi effettuati. Dati che portano i casi attivi a 291, sei in più rispetto alle 24 ore precedenti. Non si registrano nuovi decessi. L'ISS segnala che le due ospiti del Casale la Fiorina che sono risultate recentemente positive al Covid-19 sono state trasferite nel reparto di isolamento in Ospedale. Al Casale resta al momento solo una ospite ancora positiva dopo 43 giorni dal contagio.