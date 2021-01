AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 15 nuovi casi e 34 guariti

Covid San Marino: 15 nuovi casi e 34 guariti.

Sono 15 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati a San Marino alla mezzanotte di ieri su 119 tamponi effettuati. Sul fronte delle notizie positive si registrano invece 34 guarigioni. I pazienti seguiti in territorio scendono così a 307, di cui 282 seguiti a domicilio. Stabile la situazione dei ricoverati, con 10 pazienti in Terapia Intensiva e 15 nel reparto Covid. La saturazione del reparto terapia intensiva rimane all'83%.

Il rapporto nuovi positivi/tamponi nella giornata di ieri è del 12,61%. 45 anni l'età media dei positivi in territorio, 154 donne e 153 uomini.



