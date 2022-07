COVID-19 Covid San Marino: 152 positivi in 24 ore. Balzo dei ricoveri che passano a 12 In Italia 157 decessi, non si registrava un dato simile da aprile

Covid San Marino: 152 positivi in 24 ore. Balzo dei ricoveri che passano a 12.

Il cruscotto dell'ISS registra una crescita di solo un'unità del numero di positivi attivi al coronavirus a San Marino (584), ma sono ben 152 i nuovi positivi rilevati in 24 ore. Per fortuna alto anche il numero dei guariti che sono 151. Balzo dei ricoveri che da 7 passano a 12, ma resta vuota la terapia intensiva. Nessun nuovo decesso.

Anche in Italia numeri sempre più alti; sono 142.967 i contagi su oltre mezzo milione di tamponi (550.706), è da marzo che non se ne effettuavano tanti. Il tasso di positività è al 26% e sono invece 157 i decessi, numero record da fine aprile. 375 i ricoveri totali in terapia intensiva.

In Emilia-Romagna 21 morti, dato in crescita, così come i ricoveri. Invariate le terapie intensive. Il Ministro della Salute Roberto Speranza annuncia il via alla quarta dose di vaccino per over 60 e persone fragili. "In molti ospedali – afferma Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità - si sono già riattivate le unità di crisi”.

