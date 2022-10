Covid San Marino: 161 positivi, stabili a 4 i ricoveri

Il cruscotto dell'Istituto Sicurezza Sociale registra oggi, per quanto riguarda il coronavirus a San Marino, un totale di 161 positivi attivi (-5 rispetto a ieri), di cui 64 rilevati nell'ultima giornata, superati dalle 69 nuove guarigioni. Sono stabili a quattro i ricoveri, di cui tre nel reparto Covid ordinario e uno in quello di terapia intensiva. Sul Titano ci sono stati due mesi senza ricoveri in terapia intensiva. L'ultimo caso prima dell'attuale risale infatti all'ultima settimana dello scorso luglio. Non si registrano nuovi decessi, che rimangono 118 da inizio pandemia. L'ISS raccomanda che per l'accesso nelle loro strutture, quali Ospedale, Farmacie, Centri per la Salute, Ambulatori, e tutte le sedi periferiche, e dislocate sul territorio sammarinese, "è necessario indossare una mascherina FFP2 e rispettare il distanziamento fisico e il frequente lavaggio o igienizzazione delle mani".