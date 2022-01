Covid San Marino: 195 nuovi casi in territorio, ma 137 guarigioni e meno ricoveri Domani nuova riunione del Gruppo per le emergenze

Nuovo picco di positivi attivi in territorio: sale a 1.180 il numero dei contagiati in questo momento a San Marino. Un trend in linea con le dinamiche dell'ultima ondata pandemica, con cifre molto maggiori, per numero di casi, rispetto alle precedenti. La curva dei positivi attivi è in costante aumento nelle ultime settimane, come riportano i dati del cruscotto ISS. Al livello attuale si è arrivati dopo i 195 nuovi contagi. Molto alta l'incidenza dei positivi, al 21,60%: 889 i tamponi eseguiti ieri.

Ma allo stesso tempo, sono 137 i nuovi guariti. E diminuiscono i ricoveri che passano a 22. Cinque pazienti si trovano in terapia intensiva, al 42% di occupazione. 1158 le persone isolate a casa. Domani è prevista una nuova riunione del Gruppo di coordinamento per le emergenze. Focus sulla scuola, visto l'imminente ritorno tra i banchi, con un'analisi della situazione sul fronte Covid. Il Gruppo si concentrerà anche sui dati epidemiologici generali e offrirà, probabilmente, una valutazione su eventuali nuove misure di contenimento da proporre alle istituzioni.

