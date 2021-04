Covid San Marino: 2 nuovi casi e 18 guariti. Verso quota cento positivi

Sul fronte Covid dati, sostanzialmente, stabili. Sono 2 i nuovi casi di positività registrati in territorio e ben 18 guarigioni. Nessuno è deceduto. I positivi attuali scendono a 107. E sul fronte ospedaliero i numeri sono invariati: 13 i ricoveri di cui 5 in terapia intensiva (ora al 42% di saturazione) e 8 nelle stanze di isolamento. 90 persone si trovano in isolamento a casa.









26.025 sono le dosi di vaccino totali somministrate di cui 8.657 seconde dosi. Il 53,3% dei vaccinati sono femmine e il 46,7% maschi. 883 le somministrazioni relative alla giornata di ieri: sono quasi interamente prime dosi.