AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 2 nuovi casi e terapie intensive stabili, ma aumentano i ricoveri totali

Sono 2 i nuovi positivi rilevati in territorio, a fronte di un numero inferiore di tamponi: 19. Sale al 10,5% il rapporto tra nuovi casi ed esami. E nessuno è guarito dal virus. Sul fronte delle ospedalizzazioni, nuovo aumento: 30 i ricoverati, di cui 22 nel reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina. Ma allo stesso tempo, sono stabili i numeri della terapia intensiva – reparto su cui l'attenzione è sempre alta - con 8 ricoverati all'interno. A questi si aggiungono 3 pazienti non Covid e un negativizzato. 284 le persone in isolamento a casa e 311 le quarantene.

Intanto, il responsabile del reparto Covid, Enrico Rossi, aggiorna sulla situazione dei 10 ospiti del Casale la Fiorina risultati positivi e ricoverati che sono in "condizioni cliniche soddisfacenti". Il Direttore sanitario ringrazia i dottori di Medicina generale che “stanno dando un contributo altissimo”, dice, “sacrificandosi” e dando la loro disponibilità al Covid territoriale. Team che è stato rafforzato e che si sta ancora riorganizzando per dare maggiore supporto a chi si trova a casa. L'obiettivo, spiega il responsabile Pierluigi Arcangeli, è “non far diventare incubo una sofferenza”.

Nel servizio, le interviste a Sergio Rabini (direttore sanitario Iss), Enrico Rossi (responsabile Reparto Covid) e Pierluigi Arcangeli (responsabile Covid Team)

