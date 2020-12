Covid San Marino: 20 i ricoverati in ospedale; 6 nuovi casi e 26 guariti

Un ricovero in più, terapia intensiva sempre ad alti livelli di saturazione e complessivamente 20 casi attivi in meno. Questo in estrema sintesi il quadro giornaliero dell'epidemia Covid a San Marino. Ma vediamo i dati in dettaglio. Su 65 tamponi eseguiti, 26 i guariti e 6 i nuovi positivi. 263 le persone attualmente infettate, 20 quelle ricoverate in ospedale di cui 10 nel reparto covid e 10 nella terapia intensiva che è all'83% della sua capienza. 243 le persone in isolamento domiciliare. Nessun nuovo decesso. Complessivamente dal 21 dicembre, 186 le guarigioni a fronte di 135 nuovi contagi. mentre il tasso medio di positività in sette giorni si è attestato all'8,3%.