Covid San Marino: 22 nuovi casi, 3 ricoverati e 1 dimesso.

Nelle ultime 24 ore l'Iss segnala 22 nuovi casi di infezione al virus Sars CoV-2. L’età media delle persone attualmente positive è di 41,3 anni. Con l’ultimo ricovero avvenuto questa mattina, risultano tre le persone positive al Covid-19 attualmente ricoverate: due persone nell'area di isolamento in Medicina e una nel reparto di Semintensiva. Mentre un paziente è tornato a casa. Ieri, precisa l'Istituto di Sicurezza Sociale, 5 persone positive si sono recate in Pronto Soccorso manifestando peggioramento della sintomatologia; mentre una sammarinese positiva al Covid-19, avendo un quadro clinico impegnativo e in ragione anche della particolarità del caso, è stata trasferita all’Ospedale “Infermi” di Rimini.

Il numero totale di contagiati in Repubblica alla mezzanotte di ieri è di 928, di cui: 165 positivi, 42 decessi e 721 guariti. Mentre al 28 ottobre sono stati eseguiti 10.165 tamponi molecolari. Le persone in quarantena domiciliare sono 133 tra cui 3 sanitari e 1 rappresentante delle Forze dell’Ordine.

E' in corso la riunione operativa convocata dal ministro delle Autonomie Francesco Boccia con il commissario Domenico Arcuri e i presidenti delle Regioni su test, terapie intensive e risorse delle reti ospedaliere per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19, secondo quanto si apprende.



