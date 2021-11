CORONAVIRUS Covid San Marino, 22 nuovi casi e 22 guarigioni: positivi attivi stabili L'Italia vieta l'ingresso dai Paesi sudafricani a causa della nuova variante: oggi riunione degli esperti a Ginevra

Restano stabili i positivi attivi in territorio, 260, in virtù dei 22 nuovi casi ma anche delle 22 nuove guarigioni. Sempre 2 i ricoverati in ospedale, uno dei due però passa in terapia intensiva.

E mentre l'Italia, con una ordinanza del ministro della Salute Speranza, vieta l'ingresso a chi nelle ultime due settimane è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbawe, Mozambico, Namibia, Eswatini, a causa della nuova variante sudafricana Covid che oggi sarà esaminata anche dall'Oms in una riunione di esperti a Ginevra, secondo il monitoraggio settimanale della cabina di regia continua ad aumentare l'incidenza, a 125 per 100mila abitanti, contro i 98 di sette giorni fa. L'indice di trasmissibilità resta stabile a 1,23. Aumentano i tassi di occupazione nei reparti ordinari e in intensiva.

18 le Regioni a rischio moderato. Il Veneto è a rischio alto. Il sindaco di Aosta impone con una ordinanza l'uso della mascherina nel centro storico nei fine settimana e nei festivi. Bolzano invece resta zona bianca. Due Regioni, il Friuli Venezia Giulia e le Marche, questa settimana registrano valori sopra la soglia di allerta fissata al 10%. E mentre Israele rileva il primo caso della nuova variante sudafricana, in Russia si registrano quasi 35mila nuovi casi di contagio e 1.235 decessi provocati dalla malattia.

