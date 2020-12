A San Marino si registrano 24 nuove positività al covid-19 e 27 guariti alla mezzanotte di ieri. Si registra anche un ricovero in più in terapia intensiva. I ricoverati totali sono 22, di cui 16 nel reparto covid e 6 in terapia intensiva. 293 i pazienti seguiti a domicilio. 315 i pazienti totali seguiti in territorio. 2132 i casi totali rilevati da inizio pandemia, 1762 i guariti. Fermo a 55 il numero dei decessi.