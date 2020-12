Covid San Marino: 24 nuovi casi e 27 guariti. Un nuovo ricovero in terapia intensiva

Covid San Marino: 24 nuovi casi e 27 guariti. Un nuovo ricovero in terapia intensiva.

Sono 24 i nuovi casi di positività su 100 tamponi effettuati ieri, con un rapporto tra nuovi positivi su esami al 24%. E sono 27 i guariti. Sul fronte ospedaliero, passano da 5 a 6 i ricoveri in terapia intensiva che, al momento, è occupata al 50%. In totale, sono 22 le persone in ospedale, di cui 16 nel reparto Covid e, appunto, 6 in Rianimazione. 315 i positivi totali, con un'età media di 43 anni. 293 soggetti sono seguiti a domicilio. Dall'inizio della pandemia, 55 le vittime a San Marino.



I più letti della settimana: