Covid San Marino: 25 nuovi positivi, diminuiscono i ricoveri

Continuano ad aumentare i “positivi attivi” in Repubblica nei dati contenuti nel cruscotto dell'Iss: alla mezzanotte di ieri sono 393, otto in più rispetto a ieri. 25 i nuovi positivi, 18 i guariti. In ospedale sono 25 i pazienti ricoverati – tre in meno rispetto ai 28 delle ultime 24 ore -, di cui 8 in terapia intensiva. Quest'ultima resta stabile, nei numeri, con un'occupazione al 67%. Non si registrano nuovi decessi, fermi a 32 nella seconda ondata; 74 dall'inizio della pandemia.

Seguiranno aggiornamenti