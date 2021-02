Covid San Marino: 25 nuovi positivi, diminuiscono i ricoveri. Domani entra in vigore il nuovo decreto

Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus rilevati a San Marino, su 113 tamponi, con un tasso di positività in crescita. Ora è al 23,01%, ben oltre la soglia di attenzione del 10%. 18 i guariti. Diminuisce la pressione sull'ospedale: 25 i ricoverati totali, 3 in meno rispetto all'ultimo bollettino, di cui 17 nel reparto Covid e 8 in terapia intensiva. Sale però il totale degli attualmente positivi: 393.









Nelle scorse ore, dal segretario alla Sanità Roberto Ciavatta un messaggio ai cittadini. "Siamo entrati nella terza ondata - scrive Ciavatta - e i nostri comportamenti sono determinanti per uscire da questo incubo". Parla di un numero elevato di isolamenti a casa, di numeri preoccupanti e si rivolge alla popolazione chiedendo un contributo da tutti, pur nella consapevolezza di una stanchezza "comune".

Nel frattempo, si lavora per raccogliere le prenotazioni per vaccinare gli over 75. Anche la Giunta di Borgo Maggiore, da domani, metterà a disposizione uno sportello nella sala del Castello per aiutare gli anziani a prenotarsi. Stesso tipo di supporto anche dalla Giunta di Chiesanuova.

Sempre domani entrerà in vigore il nuovo decreto sammarinese che prevede, tra le altre cose, il divieto di fare pranzi e cene in casa se non conviventi, stop agli spostamenti fuori confine se le Regioni sono arancioni, salvo una serie di deroghe, e didattica a distanza per il 50% delle seconde e terze medie e per tutta la scuola secondaria.