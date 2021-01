Si registrano 29 nuove positività al Covid-19 a San Marino nella giornata di ieri, ma sul fronte delle buone positive si rilevano ben 49 guariti. Migliora anche la situazione dei ricoveri, 16 in totale, 4 in meno rispetto all'aggiornamento precedente. Cala anche la saturazione del reparto terapia intensiva, che passa dall'83 al 75%. I positivi attivi in territorio sono 272, di cui 256 seguiti a domicilio. Non si registra nessun nuovo decesso.

