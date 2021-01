Covid San Marino: 29 nuovi casi e 49 guariti, calano le terapie intensive Al RSA La Fiorina 6 nuovi positivi

Covid San Marino: 29 nuovi casi e 49 guariti, calano le terapie intensive.

Si registrano 29 nuove positività al Covid-19 a San Marino nella giornata di ieri a fronte di 277 tamponi effettuati, per un rapporto positivi/tamponi al 10,47%. Sul fronte delle buone positive si rilevano ben 49 guariti. Migliora anche la situazione dei ricoveri, 16 in totale, 4 in meno rispetto all'aggiornamento precedente. Tre le persone ricoverate, 7 si trovano nel Reparto Covid e 9 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono 3 pazienti non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio). Cala la saturazione del reparto, che passa dall'83 al 75%.

Per quanto concerne la RSA alla Fiorina, sono stati individuati 6 nuovi casi di positività al virus Sars-CoV-2.

I positivi attivi in territorio sono 272 (141 femmine e 131 maschi), di cui 256 seguiti a domicilio. Non si registra nessun nuovo decesso.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: