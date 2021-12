CORONAVIRUS Covid San Marino, 349 positivi attivi. In Italia via libera alla vaccinazione per i bambini 5-11 anni Fondazione Gimbe: nell'ultima settimana casi cresciuti del 25%. Anche i decessi aumentano del 14%, ma tante anche le vaccinazioni

Salgono a 349 i positivi attivi in territorio; 34 i nuovi positivi rilevati, di cui 33 nelle ultime 24 ore. Invariati i ricoveri, sempre 6, con uno in terapia intensiva. Appena 8 le guarigioni. In Italia arrivato il via libera dell'Agenzia del farmaco ai vaccini per i bambini di 5-11 anni: si farà con due dosi di Pfizer, a un terzo del dosaggio e a tre settimane di distanza. “I medici non possono rifiutare il vaccino”: con questa motivazione il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un dottore abruzzese che era stato sospeso proprio per il rifiuto di vaccinarsi. Intanto i dati della Fondazione Gimbe dicono che tra il 24 e il 30 novembre i casi Covid sono cresciuti del 25,1%, e di pari passo anche i ricoveri: +13,7% in reparto e +22% in terapia intensiva. In crescita del 14% anche i decessi. Ma in forte aumento anche le vaccinazioni: oltre 1 milione 900mila, con una media giornaliera di oltre 300mila. Gli Usa vanno verso una stretta sui viaggi: propongono test per tutti un giorno prima del volo, anche per i vaccinati. I casi di coronavirus in Africa nell'ultima settimana sono aumentati del 54%, secondo l'Oms che tenta di capire se l'impennata è dovuta alla variante Omicron. Solo il 7,5% della popolazione in Africa è stata vaccinata, su 102 milioni di persone in totale nel continente.

