Covid San Marino: 36 casi attivi. L'Ospedale si conferma libero dal coronavirus Intanto, con l'arrivo della variante Delta, si preannuncia un periodo di attività intensa per il servizio Covid territoriale

Stando all'ultimo aggiornamento, che fotografa la situazione alla mezzanotte di ieri, i casi attivi in Repubblica sono 36. Rilevate lunedì ben 15 positività, oltre a 2 guarigioni. Effetto della variante Delta, con tutta probabilità. Ma conforta il fatto che tutte le persone attualmente infette siano seguite presso il proprio domicilio, non presentando una sintomatologia severa. Ci si sta preparando comunque ad un “incremento esponenziale” dei contagi, e si preannuncia, dunque, un periodo di attività intensa per il servizio Covid territoriale; che “non ha mai chiuso i battenti”, precisa il responsabile. Sarà il dato delle ospedalizzazioni ad essere determinante, per valutare il grado di emergenza. E il nosocomio di Cailungo – grazie soprattutto alla massiccia campagna d'immunizzazione effettuata a San Marino – è ancora Covid-free.

Nel servizio l'intervista a Pierluigi Arcangeli - Responsabile servizio Covid territoriale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: