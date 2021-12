Covid San Marino: 375 il totale dei positivi rilevati nell'ultima settimana

Sono stati 136 i nuovi casi di coronavirus rilevati a San Marino nell'arco del week end. Dato che fa salire a 528 il totale dei casi attivi in Repubblica di cui 375 rilevati nella settimana appena passata (06/12 - 12/12). 2.639 i tamponi effettuati negli ultimi sette giorni con una percentuale di positivi del 14,21%; 202 i guariti di cui 86 nel week end.

Crescono anche ricoveri che arrivano a 14, quattro dei quali in terapia intensiva. L'ISS comunica inoltre che sono stati trasferiti in Ospedale, per motivi organizzativi e precauzionali, anche tre ospiti della RSA la Fiorina, positivi al covid, mentre sono 224 le persone in quarantena domiciliare. Nello stesso periodo del 2020, la settimana dal 7 al 13 dicembre, a fronte di 147 nuovi casi rilevati i ricoverati erano 23 di cui 6 in terapia intensiva.

Prosegue la campagna vaccinale, 25.375 le seconde dosi o dose uniche effettuate, poco meno dell'84% della popolazione vaccinabile residente ha quindi completato il ciclo di immunizzazione primario e sale a 6.482 il totale di terze dosi Pfizer somministrate. I richiami booster con Sputnik Light partiranno invece il 22 dicembre.