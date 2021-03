Covid San Marino: 38 nuovi positivi e 47 guariti, terapie intensive in calo

Sono 38 i nuovi positivi e 47 i guariti rilevati nelle ultime 24 ore dall'Iss, come riporta in cruscotto informativo. Cala la pressione sull'ospedale con la terapia intensiva che registra una pressione del 50% rispetto al 67% rilevato ieri. Il numero di ricoveri totali scende da 27 a 24 pazienti. 392 i casi totali seguiti in territorio, di cui 362 seguiti a domicilio.









In mattinata l'Iss, con una nota, aveva ricordato che sono partite ieri le vaccinazioni del personale sanitario e degli over 75. Domani saranno vaccinati il personale e gli ospiti della RSA La Fiorina, mentre da giovedì 4 marzo sarà aperto anche il secondo punto vaccinale al Centro Commerciale Azzurro dove ha sede l’Ufficio Vaccinazioni.

Seguiranno aggiornamenti