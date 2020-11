ISS Covid San Marino: 39 contagi ma su 333 tamponi, record in un solo giorno. 40 i guariti Domani Conferenza stampa Iss in diretta dalle 12.00

Contagi in aumento sul territorio: 39 i nuovi positivi al 9 novembre, ma su 333 tamponi eseguiti, il record in un solo giorno. Nel precedente aggiornamento dati – quello relativo all'8 novembre - non erano stati rilevati casi a fronte però di un numero davvero esiguo di test, soltanto 9.

Buone notizie per quanto riguarda le guarigioni, che sono ben 40. In tutto, da inizio epidemia alla mezzanotte di ieri, 12.388 i tamponi effettuati. Stabile la situazione dei ricoveri che restano attualmente 12: 9 nel reparto Covid e 3 in Terapia Intensiva. 272 le persone seguite al domicilio, per un totale di 284 attualmente positive.

Domani in diretta streaming sul nostro sito (www.sanmarinortv,sm) e in contemporanea sulla pagina Facebook di San Marino Rtv, proporremo la conferenza stampa indetta dall'Istituto Sicurezza Sociale con tutti gli aggiornamenti sull'epidemia. L'appuntamento è alle 12.00.

