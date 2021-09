Covid San Marino, 4 nuovi contagiati e 4 guariti da ieri: restano stabili i positivi attivi

In virtù dei 4 nuovi contagiati e dei 4 guariti da ieri, restano 60, dunque stabili, i positivi attivi in territorio: 57 sono curati a casa, 3 in ospedale. Un decreto per continuare ad aprire, così ha definito l'ultimo provvedimento legislativo il presidente Draghi, che ha lasciato ai suoi ministri il compito di illustrarlo. Autunno e inverno sono alle porte, ha detto il ministro Brunetta, e l'obiettivo è evitare le chiusure. Ecco il perché della strategia universalistica, ha spiegato, questo decreto va a toccare tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Sull'ulteriore allargamento delle restrizioni, ad esempio sulle maggiori capienze di cinema, palazzetti e stadi, si avrà il parere del Comitato tecnico scientifico il 30 settembre. Intanto gli ultimi dati parlano di un Rt ancora in discesa, allo 0,85, mentre una settimana fa era a 0,92. Scende anche l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, che da 64 passa a 54.

Nel video gli interventi di Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, e di Roberto Speranza, ministro della Salute