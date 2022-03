Covid San Marino: 4 nuovi ricoveri, aumentano i casi

Con 4 nuove ospedalizzazioni nelle ultime 24 ore, salgono a 7 i ricoveri per il Covid-19 a San Marino, di cui nessuno in terapia intensiva. Aumentano anche i positivi attivi in territorio, 367, alla luce di 46 nuovi casi e 24 guarigioni rilevati nell'ultima giornata.

