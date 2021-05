Covid San Marino: 42 i "positivi attivi", arrivano nuove dosi Pfizer

Nessun caso di Coronavirus nell'ultima giornata, zero decessi e nessun guarito. Sono i tre dati principali dell'ultimo bollettino Covid a San Marino. Mancanza di nuovi contagi che si riferisce a 15 tamponi processati ieri. 42 i positivi attuali in territorio. Di questi, 7 sono ricoverati in ospedale: 3 nelle stanze di isolamento e 4 in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni, oggi nuova consegna di 1.170 dosi del siero Pfizer. Finora all'Iss sono state consegnate 34mila prime dosi e altrettante seconde dosi di Sputnik e 9.360 dosi Pfizer. La campagna prosegue e si contano 29.941 somministrazioni di cui 8.978 richiami. Da oggi riaprono le visite al Casale La Fiorina e al Colore del Grano. E tra i prossimi obiettivi c'è la chiusura del reparto Covid. Nel frattempo, si continua a lavorare per il cosiddetto “turismo vaccinale”.







In mattinata momento di preghiera con il vescovo Andrea Turazzi negli spazi esterni del punto vaccinale all'ospedale di Stato, alla presenza dei Capitani Reggenti, insieme a rappresentanti delle istituzioni, sanitari e volontari. Al centro proprio l'impegno di quanti ogni giorno sono in prima linea per la lotta contro il Covid.



Nel servizio, le interviste a Roberto Ciavatta (segretario di Stato Sanità) e ad Alessandra Bruschi (direttore generale ISS)