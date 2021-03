AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 476 gli attualmente positivi, 10 i pazienti in Terapia intensiva L’ISS rimarca con forza ai cittadini l’assoluto rispetto delle norme anti contagio, quali riduzione della mobilità se non per assoluta necessità di salute o lavoro, mantenimento del distanziamento sociale, costante igienizzazione delle mani.

Dati sempre più preoccupanti dall'aggiornamento quotidiano dell'Iss sull'andamento dei contagi da Covid19. Sono 37 i nuovi positivi rilevati su 229 tamponi effettuati (tasso di positività del 16,16%); 21 le guarigioni accertate. Un saldo che porta i cosiddetti “positivi attivi” a raggiungere le 476 unità. Sul fronte ospedale, i ricoverati totali sono 28, uno in più rispetto alle ultime 24 ore, di cui 10 in Terapia intensiva che dunque registra una saturazione dell'83%. Non si registrano nuovi decessi.

Seguiranno aggiornamenti

