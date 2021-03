AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 49 nuovi casi e 35 guariti, calano ricoveri e terapie intensive

Covid San Marino: 49 nuovi casi e 35 guariti, calano ricoveri e terapie intensive.

Sono 49 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore a San Marino, 35 i guariti. Calano a 42 i ricoverati, 4 in meno rispetto a ieri, e si abbassa dal 92 al 67% la pressione sul reparto terapia intensiva, con 8 pazienti. 34 le degenze nel reparto Covid. 518 i positivi attivi in territorio sammarinese, di cui 476 seguiti a domicilio. 420 le quarantene attive, fra cui 2 rappresentanti delle forze dell'ordine e un sanitario. Non si registrano nuove vittime.

Seguiranno aggiornamenti

