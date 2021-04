AGGIORNAMENTO Covid San Marino: 5 nuovi casi e 3 guariti

Covid San Marino: 5 nuovi casi e 3 guariti.

Si registra un lieve aumento dei "positivi attivi" al Covid-19 a San Marino, con 5 nuovi casi e 3 guariti nella giornata di ieri su 33 tamponi. Invariata la situazione dei ricoveri, con 13 ospedalizzazioni, di cui 8 nelle stanze di isolamento e 5 in Terapia Intensiva (saturazione stabile al 42%). Il rapporto nuovi positivi/tamponi è del 15,15%. 105 i casi totali in territorio, di cui 92 seguiti a domicilio. L'età media dei positivi è 47 anni. Non si registrano nuovi decessi.

Seguiranno aggiornamenti

